Bündner Nati-Goalie Peng hext mehrfach – und verpasst die Pokal-Sensation trotzdem

Wie stoppt man diese scheinbar übermächtigen Bayern? «Wichtig wird sein, lange die Null zu halten», sagt die Bündner Nati-Goalie Livia Peng vor dem deutschen Pokalfinale zwischen ihrem Klub Werder Bremen und den Münchnerinnen. Bloss: Das Rezept ist am Donnerstagnachmittag vor über 45 000 Fans im RheinEnergie-Stadion in Köln schon nach wenigen Minuten Makulatur. Nach bloss sechs Zeigerumdrehungen geht Bayern, das sich am Wochenende vorzeitig den Titel in der Bundesliga sicherte, mit 1:0 in Führung. Nach einer halben Stunde stehts 2:0. 2:4 heisst das Verdikt am Ende aus Bremer Sicht.