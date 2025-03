Nach verpasstem WM-Final sagt Bündner Freeskier: «Ich werde bestimmt daraus lernen»

Show-Wettkämpfe, dann Ferien

Nach dieser WM stehen für Gubser noch zwei Show-Wettkämpfe an. Da freue er sich darauf, mal ohne Skifahren zu dürfen. Danach geht’s ab in die Ferien – «irgendwo in den Süden». Zuerst aber will er seinen Teamkollegen Andri Ragettli und Fabian Bösch am Samstagabend im Final noch die Daumen drücken. Ob die beiden Schweizer Freeskier den Sprung in den Final schaffen, entscheidet sich in den nächsten zwei Stunden.