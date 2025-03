Grosse Enttäuschung für Lokalmatador: Ragettli bleibt an der Heim-WM ohne Medaille

Schnell macht sich der Lokalmatador aus dem Zielgelände auf und davon. Das Handy in der Hand, gestikulierend und bereits telefonierend. Einmal mehr muss der 26-Jährige aus Flims eine bittere Enttäuschung verarbeiten. Schon an den Olympischen Spielen 2022 in Pekting war er nur Vierter geworden. Doch es bleibt eine weitere Chance an dieser Freestyle-WM. Am nächsten Samstag wird er im Big-Air-Wettkampf versuchen, verpasstes in seinem Heimatkanton nachzuholen. Der zweite Schweizer im Final, Fabian Bösch, wird nach starkem ersten Lauf noch auf Platz 9 verdrängt.