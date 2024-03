Wie Vorbild Ragettli: Freestyle-Nachwuchs fliegt am Crap Sogn Gion in Laax durch die Lüfte

Bevor die Weltcupathleten um Freeskier Andri Ragettli am Wochenede in Silvaplana auf dem Corvatsch antreten, versuchte sich am vergangenen Wochenende der Freestyle-Nachwuchs in Laax am Crap Sogn Gion. Bereits zum fünften Mal fanden die Kids Laax Open statt. Wie es in einer Medienmitteilung des Veranstalters heisst, ist dies der grösste Freestyle-Nachwuchs-Contest der Schweiz. In diesem Jahr hätten 300 Kinder und Jugendliche zwischen 5 und 18 Jahren aus 17 Nationen teilgenommen. Sie duellierten sich in den Disziplinen Snowboard Slopestyle und Halfpipe sowie Freeski Slopestyle und Halfpipe.