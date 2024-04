Wer wird Schweizer Nachwuchssportler des Jahres? Auch ein Bündner darf hoffen

Mit dem 19-jährigen Freeskier Fadri Rhyner darf sich auch ein Bündner berechtigte Hoffnungen für die Auszeichnung machen. Der Flimser überzeugte nicht nur im Europacup, sondern klassierte sich auch bereits einige Male im Weltcup in den Punkten. Vor allem aber überzeugte er an den Nachwuchs-Weltmeisterschaften in Neuseeland, wo er im August in der Disziplin Big Air Dritter und im Slopestyle gar als Zweiter aufs Podest stieg.