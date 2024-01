Freerider sorgen am Engadinsnow in Silvaplana für spektakuläre Bilder

Das Engadinsnow sorgte dieses Wochenende in Silvaplana für aussergewöhnliche Bilder. Das Parallel-Freeride-Event fand dieses Jahr zum 22. Mal in Graubünden statt. Überzeugt haben bei dieser Ausgabe das Team der amerikanischen Nachwuchstalente Austin Pickett und Tyler Blocker, wie Quattro Media mitteilt. Sie «trafen in ihrem Final-Run fast alle großen Cliff-Features und zeigten einige beeindruckende Tricks», heisst es und so feierten sie den Sieg über die Schweizer Engadinsnow-Veteranen Patrick Ambühl und Luca Schnider. Den dritten Platz holte mit Nalu Nussbaum und Andri Heimoz ebenfalls ein Schweizer Duo.

Die besten Bilder des Freeride-Wettbewerbs 2024 könnt ihr hier sehen: