Wie einst Federer oder Cologna: Nino Schurter ist Schweizer Fahnenträger in Paris

Er hat schon einen ganzen olympischen Medaillensatz in seiner Sammlung. Ist in Paris schon zum fünften Mal dabei. Und erlebt doch eine Premiere. Nino Schurter ist in Paris erstmals an einer Eröffnungsfeier dabei. Und das erst noch an der Spitze der Schweizer Delegation. Schurter wird die Schweiz als Fahnenträger anführen. Zusammen mit Schützin Nina Christen.

Damit reiht sich Schurter in eine prominente Liste. Bei den letzten Spielen in Tokio durften Leichtathletin Mujinga Kambundji und Fechter Max Heinzer die Schweizer Fahne ins Stadionrund tragen. Auch Roger Federer (zwei Mal), Stan Wawrinka oder Dario Cologna (im Winter) stehen in der Liste.

«Die Olympischen Spiele haben meine Karriere als Profisportler geprägt, und ich habe immer alles dafür getan, um die Schweiz so gut wie möglich zu repräsentieren. Es ist deshalb eine riesige Ehre, bei meiner fünften Olympiateilnahme die Schweizer Fahne an der Eröffnungsfeier zu tragen», so der 38-Jährige. Ralph Stöckli, Chef de Mission, sagt: «Er prägt seinen Sport wie kein anderer und hat bei seinen Olympiateilnahmen das ganze Spektrum erlebt.»

Schurters Fahnenerfahrung

Übrigens: Auch Schurter hat bereits Fahnenträger-Erfahrung. Der Bündner führte die Schweiz an der Schlussfeier der Spiele in Rio an. Dies, nachdem er kurz zuvor Olympiagold gewonnen hatte. Dass er noch nie an einer Eröffnungsfeier teilgenommen hat, hat einen einfachen Grund: Die Mountainbikerennen waren stets am Ende der Spiele angesetzt. Vor drei Jahren in Tokio war das Stadion wegen der Corona-Pandemie leer.

Die Eröffnungsfeier in Paris ist eine Premiere in der olympischen Geschichte. Weil sie erstmals nicht in einem Stadion stattfindet. 80 bis 90 Boote werden die Athletinnen und Athleten rund sechs Kilometer über den Fluss schaffen.