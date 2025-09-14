×

Nach seinem letzten WM-Auftritt: Nino Schurter höchstpersönlich hängt den Top 3 die Medaillen um

Nino Schurter zeichnet die drei Podestfahrer zum WM-Abschluss aus. Und sagt nach dem Cross-Country-Wettkampf in Crans-Montana: «Schon beim Warm-up war das Rennen für mich vorbei.»

Stefan
Salzmann
14.09.25 - 19:04 Uhr
Regionalsport
Grosser Jubel: Obwohl Nino Schurter mit WM-Platz 42 nicht mehr überzeugen kann, lässt er sich in Crans-Montana feiern.
Grosser Jubel: Obwohl Nino Schurter mit WM-Platz 42 nicht mehr überzeugen kann, lässt er sich in Crans-Montana feiern.
Bild: Maxime Schmid / Keystone
Abo-Inhalt

Neugierig, wie es weitergeht?
Angebot wählen und weiterlesen.

Könnte euch auch interessieren