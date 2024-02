Olympische Winterspiele – Wohl keine Wettbewerbe in St. Moritz

Lange war unklar, ob die Rodel-, Bob-, und Skeletonwettbewerbe der Olympischen Winterspiele 2026 im Gastgeberland Italien stattfinden können. Doch jetzt scheint eine Lösung gefunden zu sein – und zwar soll der eigentlich bereits verworfene Eiskanal-Neubau in Cortina d’Ampezzo nun doch realisiert werden. Lange fand sich kein Unternehmen, das sich in der Lage sah, diesen in der geforderten Zeit auch zu bauen – und auch die Kosten liefen aus dem Ruder.