×

HCD rüstet auf und verpflichtet bis Saisonende schwedischen Verteidiger

Transfers, Verletzungsupdates, spannende Hintergrundinfos – dank unseres Eishockeytickers seid ihr so nah am Bündner Eishockey wie nirgends sonst. Hier gehts zum Ticker.

Südostschweiz
12.02.26 - 11:09 Uhr
Regionalsport
Schnell und umfassend informiert: Hier verpasst ihr nichts zum Bündner Eishockey.
Collage: Rico Kehl
Abo-Inhalt

Neugierig, wie es weitergeht?
Angebot wählen und weiterlesen.

Könnte euch auch interessieren