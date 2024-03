Ziel erreicht: HCD Ladies schliessen erste Saison auf Rang 5 ab

Davoser Ziel erreicht

Das Ziel der Davoserinnen und Trainerin Andrea Kröni wurde damit erreicht. Nach der verpassten Play-off-Qualifikation setzte der Klub das Ziel, als beste Mannschaft aus dieser Platzierungsrunde zu kommen.

Während am Samstag gegen Lugano gleich fünf Spielerinnen trafen – Katie Sonntag gleich zwei Mal – war gegen Fribourg am Sonntag nur eine Spielerin erfolgreich: Leoni Balzer. Die 18-jährige Stürmerin nahm im Januar an der U-18-WM in Zug teil und wurde danach von Nationaltrainer Colin Muller für die Weltmeisterschaft in den USA aufgeboten.