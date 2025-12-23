Von Chur an die Olympischen Spiele: Dieser EHC-Spieler könnte ein kleines Märchen schreiben
Seit dieser Saison spielt Sandis Smons für den EHC Chur. Der Lette kam einst als 15-Jähriger in die Schweiz und darf sich berechtigte Hoffnungen auf ein Olympia-Ticket machen.
Seit dieser Saison spielt Sandis Smons für den EHC Chur. Der Lette kam einst als 15-Jähriger in die Schweiz und darf sich berechtigte Hoffnungen auf ein Olympia-Ticket machen.
23.12.25 - 14:50 Uhr
Regionalsport
Roman Michel ist Leiter Sport. Er arbeitet als Sportreporter und -moderator bei TV Südostschweiz. Weiter schreibt er für die gemeinsame Sportredaktion der Zeitung Südostschweiz und suedostschweiz.ch. Roman Michel studierte Journalismus und Organisationskommunikation und arbeitet seit 2017 für die Medienfamilie Südostschweiz. Mehr Infos
Könnte euch auch interessieren
Regionalsport
Wir bitten um euer Verständnis, dass der Zugang zu den Kommentaren unseren Abonnenten vorbehalten ist. Registriere dich und erhalte Zugriff auf mehr Artikel oder erhalte unlimitierter Zugang zu allen Inhalten, indem du dich für eines unserer digitalen Abos entscheidest.
Bereits Abonnent? Dann schnell einloggen.