×

Krakauskas schiesst den EHC Arosa ins Glück: Die Tore gegen Winterthur im Video

Der EHC Arosa muss gegen den EHC Winterthur lange zittern, bevor Topscorer Emilijus Krakauska die Schanfigger in der Overtime zum Heimsieg schiesst. Die Tore und die besten Szenen im Video.

Südostschweiz
20.10.25 - 14:48 Uhr
Regionalsport
Grosser Jubel: Maxime Mariéthoz (links) brachte Arosa in der 18. Minute in Führung.
Grosser Jubel: Maxime Mariéthoz (links) brachte Arosa in der 18. Minute in Führung.
Bild: Screenshot
Abo-Inhalt

Neugierig, wie es weitergeht?
Angebot wählen und weiterlesen.

Könnte euch auch interessieren