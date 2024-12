Trotz verfrühten Weihnachtsgeschenken: Der HCD verliert gegen Kloten zum vierten Mal in Folge

Das Spiel

Drei Niederlagen in Folge. Das sind genug - denkt man sich wohl auch beim HCD. Auf jeden Fall gelingt in Kloten ein Blitzstart. Nach einem Schuss von Tambellini verwertet Kessler vor dem Zürcher Kasten. 77 Sekunden sind da gerade mal gespielt. Kloten-Goalie Zurkirchen verteilt am Tag vor Heiligabend fleissig Weihnachtsgeschenke. Bloss: Mit der besinnlichen Weihnachtsstimmung ist es aus Davoser Sicht bald vorbei. Ein Konter bringt den Ausgleich duch Ojamäki. Kurz vor der ersten Pause trifft Morley an Freund und Feind vorbei zum 2:1. Dazwischen? Sieht es phasenweise aus wie HCD-Powerplay, auch bei Gleichzahl auf dem Eis. Bloss: Auf der Resultattafel schaut nichts Zählbares heraus. Das Toreschiessen ist wie schon in den letzten Partien ein Problem.

Und wie geht die Redewendung schon wieder? Genau: Wer sie vorne nicht macht... Kaum läuft der zweite Durchgang, doppelt Morley nach. Weil die Davoser die Scheibe in der Ecke nicht rausbringen. Immerhin findet der HCD dank Stransky postwendend eine Antwort. Die Davoser drücken in der Folge zwar auf den Ausgleich - richtig zwingende Chancen vermögen sie sich dennoch nicht herauszuspielen.

Und so erstaunt es nicht, dass der Ausgleich eher glückhaft zustande kommt. Womit wir zurück sind bei den Weihnachtsgeschenken. Beim Distanzschuss von Jung bringt Zurkirchen seine Beine nicht zusammen. 3:3. Nach bloss drei Minuten im Schlussabschnitt. Bei Ambühls Lattenschuss fehlen kurz danach ein paar Zentimeter. Dumm nur, dass Dahlbeck den Davoser Schwung mit seiner Strafe stoppt. Und siehe da: Meyer trifft kurz vor Ablauf des Klotener Powerplays zum 4:3. Der HCD ist danach zu ideenlos, hat Mühe, sich im gegnerischen Drittel festzusetzen. Man kanns auch umdrehen: Kloten macht das richtig clever. Bis knapp zwei Minuten vor der Sirene ein Blauer zu viel auf dem Eis steht. Das nächste Weihnachtsgeschenk? Nein! Weil der HCD auch mit sechs gegen vier keinen Weg zum Ausgleich findet.