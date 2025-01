Arosa wirbelt auf und neben dem Eis, Prättigau-Herrschaft wird im Mitteldrittel kalt geduscht

Wenig Auswirkungen hat dies auf die sportlichen Belange. Und da machen die Aroser eine gute Figur. Am Samstag lässt die erste Mannschaft in der My Hockey League dem Gast aus Bülach keine Chance und gewinnt gegen die Zürcher mit 4:1. Dabei verläuft der Start nicht wie gewünscht. Im ersten Drittel gerät das Heimteam in Rückstand. Erst im Mittelabschnitt, als schon mehr als die Hälfte der Partie vorbei ist, treffen auch die Schanfigger erstmals. Ein Doppelschlag innert drei Minuten zu Beginn des Schlussdrittels durch Denis Szczepanie und Filip Cap bringt das Heimteam definitiv auf die Siegesstrasse. Linus Haller sorgt in der zweitletzten Minute für den 4:1-Schlussstand. Damit stehen die Aroser kurz vor Qualifikationsende auf dem fünften Rang.