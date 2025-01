Pleite gegen das Schlusslicht: Der HCD trifft nicht mehr - und rutscht immer tiefer

Das Spiel

Seit vier Partien ist der HCD in der Liga ohne Sieg. Da kommt das Tabellenschlusslicht Ajoie gerade recht. Oder? Knak hat den Führungstreffer nach vier Minuten gleich zwei Mal auf dem Stock, vergibt aber alleine vor dem Tor der Jurassier. Kurz darauf bringt auch Stransky die Scheibe nicht an Ajoie-Goalie Conz vorbei. Aber: Je länger das erste Drittel dauert, desto seltener werden die Chancen für die Davoser. Nach einer Viertelstunde hat Hollenstein Glück, als ihm ein vermeintlich harmloser Schuss von Hazen am Fanghandschuh vorbei flutscht und an die Latte prallt.

Nach 25 Minuten stehts in Sachen Aluminiumtreffer 1:1, weil Kessler nur den Pfosten trifft. Im direkten Gegenzug vergibt Ajoie eine 3:1-Situation, Hollenstein pariert gegen Anttoni Honka. Kurz vor Spielmitte ist der Davoser Schlussmann erstmals geschlagen. Guebey leistet sich in der Angriffsauslösung einen folgenschweren Scheibenverlust, Topskorer Nättinen sagt Dankeschön. Die Reaktion des HCD? Zu zaghaft. Oder: zu ideenlos, zu wenig zielstrebig. Die Davoser finden kaum Wege, um den jurassischen Defensivverbund zu knacken. Wohlgemerkt: Ajoie hat in dieser Saison in der Fremde noch keinen einzigen Dreier geholt.

Gefährlich wirds erst, als der HCD im Schlussdrittel in Überzahl ran darf. Stransky vergibt den Ausgleich aus bester Position gleich zwei Mal. Doch das Tor fällt auf der anderen Seite. Nach einem Konter trifft ausgerechnet Oula Palve. Oula Palve? Genau, der Finne stürmte am Spengler Cup noch als Verstärkungsspieler für den HCD - und machte dabei zwei Tore. Aber auch dieser Weckruf will nicht funktionieren. Im Gegenteil: Hazen schliesst den nächsten Konter zum 3:0 ab. Und so gibts die fünfte Niederlage in Serie. Das gabs unter Josh Holden noch nie.