Play-off-Ticker: Rekurs abgelehnt - Lausanne-Stürmer Almond bleibt gesperrt

Mi. 27.03.2024 - 12:33

Lausanne-Spieler am Match des EHC Chur

Die Spieler von Lausanne stimmen sich auf spezielle Art und Weise auf das womöglich entscheidende Spiel 6 vor. Am Dienstagabend ist eine Delegation der Lausanner am MHL-Play-off-Final des EHC Chur (3:2 gegen Seewen). Die Lausanner reisten am spielfreien Dienstag nach Graubünden, kamen am frühen Abend in Chur an. Nach einer Nacht in der Hauptstadt steht im Thomas-Domenig-Stadion am Mittwochmorgen das Warm-up auf dem Programm, ehe die Delegation nach Davos weiterreist. Wer weiss: Vielleicht helfen die Eindrücke aus dem Chur-Spiel, um eine «Belle» zu erzwingen.