Play-off-Ticker: Lausanne-Spieler in den sozialen Medien bedroht und beleidigt

Mi. 27.03.2024 - 07:52

Lausanne-Spieler werden bedroht und beleidigt

Die Viertelfinalserie zwischen dem HCD und Lausanne hat es in sich. Enge Spiele, packende Zweikämpfe und – vor allem in Spiel 5 am vergangenen Samstag – Emotionen, die hochgehen. Tim Bozon liefert sich eine wilde Schlägerei mit Kristian Näkyvä, schlägt weiter auf den HCD-Verteidiger ein, als dieser shon am Boden liegt. Und Cody Almond fällt mit einem brutalen Check gegen den Kopf von Davyd Barandun auf. Erst gehen die Emotionen auf dem Eis hoch. Danach in den sozialen Medien. Die Videos der beiden Szenen werden fleissig geteilt und kommentiert. Teils mit Ausdrücken unter der Gürtellinie. Dies schreit der LHC am Dienstag in einem Communiqé. «Die beleidigenden Nachrichten und Drohungen sind nicht tolerierbar. Die Aktionen werden von Schiedsrichter und Einzelrichter bestraft.» Weiter kündigt der Klub an, im Wiederholungsfall rechtliche Schritte einzuleiten.