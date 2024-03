Play-off-Ticker: Diese zwei Lausanner werden nach Scharmützel in Davos gesperrt

Mi. 20.03.2024 - 15:07

Zweites Play-off-Heimspiel ist ausverkauft

Wer das zweite Heimspiel des HC Davos am Samstag, 23. März vor Ort verfolgen will, hat keine Chance mehr dazu. Wie der HCD am Mittwoch via Instagram mitteilt, ist das vierte Play-off-Spiel gegen Lausanne ausverkauft. Auch bleibt an diesem Tag die Abendkasse zu. Am Samstag wird das Eisstadion in Davos zum ersten Mal ausverkauft sein. Beim ersten Heimspiel am Dienstagabend verfolgten 4977 Zuschauerinnen und Zuschauer die Partie vor Ort.