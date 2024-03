Play-off-Final vor Augen: Der EHC Chur baut die Führung aus

Nach dem 2:0-Heimsieg am Samstag gewinnen die Churer am Dienstagabend auch die zweite Partie in Thun. Der EHC Chur setzt sich im zweiten Play-off-Halbfinalspiel der My Hockey League gleich mit 4:0 gegen den EHC Thun durch. In der Best-of-5-Serie führen die Churer nun 2:0.

Während im ersten Drittel keine Tore fallen, legen die Bündner zu Beginn des zweiten Drittels vor. Serge Weber (24.) und Mauro Frehner (25.) bringen den EHC Chur innert zwei Minuten 2:0 in Führung. Das gleiche Szenario spielt sich im letzten Drittel ab. Simon Marha sorgt mit seinem Treffer kurz nach der zweiten Pause (41.) für die 3:0-Führung.

Die Thuner nehmen daraufhin ihren Goalie aus dem Spiel und ersetzen ihn durch einen sechsten Feldspieler. Fabian Berri nutzt diese Chance in der 54. Minute zum vierten Churer Treffer und den Schlussstand. Spiel Nummer 3 dieser Halbfinalserie findet am Donnerstag in Chur statt. Wenn sich die Bündner dann ebenfalls durchsetzen, stehen sie im Play-off-Final.