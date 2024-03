Perfekte Finalissima: Chur holt sich nach Aufstieg auch den Meistertitel

Den Aufstieg in die Swiss League? Hat der EHC Chur schon vor einigen Wochen eingetütet. Nun machen die Bündner den Deckel auf eine perfekte Saison: Nach 0:2-Rückstand in der Finalserie gegen Seewen drehen die Churer das Ding. 3:1 gewinnen sie die Finalissima zuhause vor 3000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Die Torschützen auf dem Weg zum Triumph? Lukas Rubin und Simon Marha. Allerdings müssen die Churer lange auf den ersten Treffer warten. Rubins Tor fällt kurz nach Spielmitte. Rund zwölf Minuten vor der Sirene trifft Marha dann zum vorentscheidenden 2:0.

Allerdings: Wie schon in Spiel 4 treffen die Gäste in der Schussphase. Ohne Goalie, mit sechs gegen fünf, sorgt Langenegger für den Anschlusstreffer. Geht da noch was? Nein! Carbis setzt 13 Sekunden vor dem Ende den Deckel drauf, trifft ins leere Tor zum 3:1.

Damit starten die Churer Feierlichkeiten. Aufstieg, Meistertitel - was willst du mehr?