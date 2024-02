Nussbaumer trifft zum 6:1: Die Davoser Gala in Genf geht weiter

47. Minute, 1:5

So aussichtslos die Situation ist, die Genfer stecken nicht auf. Gelungenes Durchspiel in der Offensivzone. Direkt kommt der Puck auf die halbrechte Position für Le Coultre. Doch Aeschlimann packt sicher zu. Kurz darauf wird er hart am Helm getorffen. Es ist Winnik, der Verteidiger Dahlbeck in ichtung Aeschlimann stösst. Harter Treffer gegen den Kopf des HCD-Goalies, dem es dabei sogleich den Helm auszieht. Dürfte aber weitergehen für ihn.