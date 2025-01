Nach zuvor sechs Niederlagen: HCD gewinnt zu Hause gegen die Lakers

Nach der ersten Pause gibt es direkt das nächste Tor für den HCD. Simon Knak trifft nach 33 Sekunden zum 3:0. Danach sind es aber vor allem die Gäste aus Rapperswil-Jona, welche Druck machen. In der 29. Minute müssen die Davoser den ersten Gegentreffer hinnehmen. In Überzahl (33.) erhöhen die Lakers dann zum 3:2. Ud auch danach machen sie weiter Druck. Rund vier Minuten vor Schluss steht das Davoser Tor kurz offen, in die zweite Pause geht Davos aber weiterhin mit einem Tor Vorsprung.

Im letzten Drittel ging es kurz nach der Pause wieder schnell. Simon Ryfors traf nach 55 Sekunden zum zwischenzeitlichen 4:2. Bis zum nächsten Treffer ging die Partie mehrheitlich hin und her. Die Rosenstädter verkürzten rund zehn Minuten vor der Sirene auf 3:4. In den verbleibenden Spielminuten waren es erneut die Gäste – zwischenzeitlich auch mit einem sechsten Feldspieler –, welche das nächste Tor suchten. Dieses gab es aber für den HCD: In der letzten Spielminute traf Knak zum zweiten Mal an diesem Abend.