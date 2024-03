Nach verpassten Play-offs Rang 5 gesichert: Die HCD Ladies spielen sich den Frust von der Seele

Das letzte Tor zum 4:0-Auswärtssieg durch Tanja Hänggi fällt kurz vor Schluss. Damit hat sich Davos zwei Spiele vor Ende der Saison den ersten Platz in der Ranking Round gesichert. Dies bedeutet gesamthaft gesehen Rang 5 in der höchsten Schweizer Eishockeyliga der Schweiz. Am nächsten Wochenende stehen die letzten zwei Partien an. Dabei treffen die HC Davos Ladies am Samstagnachmittag zu Hause auf die Ladies Lugano und reisen am Sonntag zum Abschluss noch nach Fribourg.