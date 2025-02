Nach einem 5:3-Sieg in Zürich: Der HCD hat die Play-off-Qualifikation auf sicher

Im Mittelabschnitt ging es gleich weiter wie im ersten Drittel. Beide Teams kamen zu ihren Chancen, in der 24. Minute etwa bediente Davyd Barandun Adam Tambellini, der Topskorer verpasste die Möglichkeit zum Ausgleich. Das 1:1 gab es dennoch: Eine Minute später stand Ambühl vor dem Zürcher Tor genau richtig und erzielte per Abpraller sein zweites Saisontor. Und für den HCD kam es kurz darauf noch besser. Erst erhöhte Kessler nach dem Ausgleich auf 2:1, dann nutzte Yannick Frehner die Überzahlsituation zum 3:1 und drehte die Partie endgültig. Danach waren es ebenfalls vor allem die Davoser, die das Spiel bestimmten und die besseren Möglichkeiten hatten. Das zweite Zürcher Tor kurz vor der zweiten Pause (38.) geschah entsprechend entgegen des Spielverlaufs.

Zu Beginn des letzten Drittels waren es wieder die Davoser, die mehr vom Spiel hatten. Als bei den Zürchern kurz die Zustimmung nicht stimmte (44.), traf Tambellini zum vierten Mal für den HCD und stellte den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Der vierte Gegentreffer schien für die Zürcher einer zu viel zu sein und so erhöhten die Lions das Tempo. Rund sieben Minuten vor Schluss waren die Zürcher nahe am Anschlusstreffer, doch der Schuss ging an den Pfosten. Kurz nach einer Chance von Egli stimmte die Zustimmung kurz bei den Davosern nicht, was zum dritten Zürcher Tor führte. Der HCD mit Michael Fora revanchierte den Treffer nur wenige Sekunden später und erhöhte auf 5:3. Die ZSC Lions versuchten es danach mit einem Feldspieler mehr und erzielten tatsächlich den erneuten Anschlusstreffer. Das Tor wurde aber wegen einer vermeintlichen Kickbewegung noch einmal im Video angeschaut und dann zurückgezogen. So sicherte sich der HCD mit einem 5:3-Sieg die definitive Play-off-Qualifikation.