«Möchten das in Zukunft anbieten»: Werden die Spieler beim EHC Chur bald in Bitcoin und Co. bezahlt?

Seit dieser Saison prangt im Mittelkreis des Churer Eisstadions das Bitcoin-Logo - und machte den EHC Chur weltweit zum Gesprächsthema. Was steckt dahinter? Wir haben nachgefragt.

Roman Michel

Regionalsport

Könnte euch auch interessieren

Mehr zu Regionalsport MEHR

Regionalsport