Mit Witolinsch, Stoffel, Signorell und Co. - am Samstag steht das Chur-Legendenspiel an

Transfers, Verletzungsupdates, spannende Hintergrundinfos - dank unseres Eishockeytickers seid ihr so nah am Bündner Eishockey wie nirgends sonst. Hier gehts zum Ticker.

Südostschweiz

Regionalsport