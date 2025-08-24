×

Mega-Vertrag über sieben Jahre: HCD holt Nationalspieler nach Davos zurück

Erst ein geheimnisvoller Post auf Instagram. Dann die Transferbestätigung. Der HC Davos holt einen ehemaligen Junior zurück. Und stattet ihn mit einem Mega-Vertrag aus.

Roman
Michel
24.08.25 - 10:59 Uhr
Regionalsport
Zurück zu den Wurzeln: Ken Jäger spielt ab 2026 wieder beim HCD.
Bild: Alessandro Crinari / Keystone
