Laut Medienberichten: Andres Ambühl hängt eine weitere Saison an

Ende Saison läuft der Vertrag von Andres Ambühl beim HC Davos aus. Die grosse Frage war: Bietet ihm der Klub an, eine weitere Saison anzuhängen? Noch vor gut einer Woche meinte Sportchef Jan Alston: «Wir wollen mit ihm diskutieren, auf was er Lust hat und was er noch machen möchte. Finden wir eine Lösung in dieser Diskussion? Das ist die Frage.»

Nun scheint eine Lösung da zu sein. Marc Gianola, CEO des HC Davos, sagt gegenüber «watson.ch»: «Wir werden mit Andres Ambühl um ein weiteres Jahr verlängern.»

Auch in Zukunft beim Bündner Klub tätig

Dass Ambühl in der kommenden Saison nicht die gleiche Rolle spielen werde, wie vor zehn Jahren sei klar. Er wisse das und ordne sich so im Team ein. Und: «Für uns ist klar, dass Ambühl auch nach seiner Spielerkarriere für den HCD arbeiten wird», so Gianola gegenüber dem Nachrichtenportal. Welche Position Ambühl übernehmen werde, liesse man noch offen.