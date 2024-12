Keine Titelverteidigung: Der HCD verliert die Halbfinalpartie gegen Fribourg

Im Mittelabschnitt ging es in den ersten Minuten lange hin und her, kein Team konnte sich wirklich durchsetzen und keines wollte einen Fehler begehen. Nach rund sechs Minuten war es wieder Kank, welcher vor dem Slot erstmals für eine gefährliche Szene sorgte. Er konnte einen Abpraller aber nicht zum 3:1 nutzen. Zur Hälfte des zweiten Drittels nahmen die Intensität und die Zweikämpfe dann zu. Calle Andersson versuchte es (31.) mit einem Schuss zentral vor dem Fribourger Slot, doch das 3:1 blieb aus. In der zweiten Drittelshälfte ging es erneut hin und her, beide Teams hatten einzelne Chancen. Adam Tambellini etwa setzte im gegnerischen Drittel rund drei Minuten vor der zweiten Pause zum Alleingang an. Doch der Winkel für einen Abschluss wurde immer kleiner. Wenig später wurde er von Enzo Corvi vor dem Slot bedient, doch sein Schuss wurde unglücklich von Teamkollege Frehner blockiert. Vor der Pausensirene wurde es aber vor Goalie Sandro Aeschlimann unübersichtlich, doch es blieb beim 2:1 für den HCD.

Nach der zweiten Pause zeigte sich in den ersten Minuten dasselbe Bild wie im zweiten Drittel: Beide Team spielten diszipliniert und wollten keine Fehler begehen. Als Simon Ryfors dann wegen eines hohen Stocks auf die Strafbank musste (46.), gab es das 2:2 für Fribourg-Gottéron. Kurz darauf konnte der HCD erstmals in Überzahl spielen. Mehr als einen Pfostenschuss – von Tambellini – gab es nicht, ehe das Spiel mit 4-gegen-4 weiterging und danach mehrere Strafen für beide Teams folgten. Als alle Strafen zu Ende waren, trafen die Westschweizer rund fünf Minuten vor der Sirene zum 3:2. Ohne Goalie nahmen die Davoser die verbleibenden Minuten in Angriff. Mit dem 4:2 ins leere Tor war der Finaleinzug der Fribourger nicht mehr zu verhindern.