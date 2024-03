Jetzt live: Lausanne und Davos schenken sich nichts – mit 0:0 gehts in die zweite Pause

2. Drittelspause, 0:0

Es bleibt beim 0:0 – auch nach 40 Minuten. Etwas ist aber anders als im Startdrittel. Die Davoser sind besser in die Partie gekommen und bekunden gar zweimal Pech, als sie nur die Torumrandung treffen. Auch die Schussstatistik gleicht sich ein wenig an. Während Lausanne in den zweiten 20 Minuten noch 12 Mal auf Aeschlimann gezielt hat, werden bei den Davosern 8 Abschlüsse gezählt. Gesamthaft macht das 26:9 aus Sicht der Westschweizer. Aber die Qualität der Davoser Abschlüsse war schon recht überzeugend. Wie gesagt, zweimal rettete die Torumrandung. Ein spannendes Schlussdrittel dürfte uns bevorstehen. Und eventuell auch noch mehr als die obligaten nächsten 20 Minuten. In bereits 15 Minuten gehts mit Drittel Nummer 3 und unserem Liveticker an dieser Stelle weiter.