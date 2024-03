Jetzt live: HCD erwischt Horrorstart - das dritte Drittel läuft

41. Minute, 2:1

So, ich habe mal meinen Traubenzucker-Vorrat hervorgekramt. Und in der Pause vorausblickend einen Kaffee getrunken. Wer weiss, wie lange dieser Abend heute noch dauert... Zur Erinnerung: Das erste Spiel dieser Serie in Lausanne wurde erst in der zweiten Verlängerung entschieden. So was könnte uns heute ja auch noch blühen. Dafür muss sich der HCD in der Offensive aber was einfallen lassen. Das Tor durch Wieser war eigentlich ein Zufallsprodukt. Der HCD tut sich schwer, hier Chancen rauszuspielen. Die Expected Goals des HCD im zweiten Drittel: 0,2. Das sagt schon sehr viel... Wir schauen, was da noch kommt. In den nächsten 20 Minuten. Oder mehr...