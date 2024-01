Jetzt live: Der HCD beweist Moral und gleicht in Lausanne zum 5:5 aus

44. Minute, Tor Lausanne

Schon ists passiert. Glauser zieht per Slapshot in Überzahl ab und trifft perfekt ins Lattenkreuz. Senn ist also beim ersten Abschluss bereits bezwungen. 4:4 - es fängt alles wieder von vorne an. Ausser dass Lausanne noch weitere 3,5 Minuten im Powerplay agieren kann.