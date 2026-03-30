«Ich versuche, mühsam zu sein»: Warum die Play-offs wie gemacht sind für HCD-Stürmer Frehner
Im letzten Frühling verpasste Yannick Frehner die Play-offs wegen einer Schulterverletzung. Jetzt ist der Stürmer in der heissen Phase dabei. Und so produktiv wie kein anderer Schweizer beim HCD.
Im letzten Frühling verpasste Yannick Frehner die Play-offs wegen einer Schulterverletzung. Jetzt ist der Stürmer in der heissen Phase dabei. Und so produktiv wie kein anderer Schweizer beim HCD.
30.03.26 - 16:30 Uhr
Regionalsport
Roman Michel ist Leiter Sport. Er arbeitet als Sportreporter und -moderator bei TV Südostschweiz. Weiter schreibt er für die gemeinsame Sportredaktion der Zeitung Südostschweiz und suedostschweiz.ch. Roman Michel studierte Journalismus und Organisationskommunikation und arbeitet seit 2017 für die Medienfamilie Südostschweiz. Mehr Infos
Könnte euch auch interessieren
Regionalsport
Wir bitten um euer Verständnis, dass der Zugang zu den Kommentaren unseren Abonnenten vorbehalten ist. Registriere dich und erhalte Zugriff auf mehr Artikel oder erhalte unlimitierter Zugang zu allen Inhalten, indem du dich für eines unserer digitalen Abos entscheidest.
Bereits Abonnent? Dann schnell einloggen.