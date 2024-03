HCD-Play-off-Ticker: Der HCD aktiviert zwei B-Lizenzen

Do. 14.03.2024 - 16:00

Der HCD aktiviert zwei B-Lizenzen

Als Absicherung für die Play-offs hat der HC Davos die B-Lizenzen von Verteidiger Jorden Gähler (Bild) und Torhüter Matteo Ritz vom EHC Visp aus der Swiss League aktiviert. Dies teilten die Davoser am Donnerstag mit. Der 31-jähige Offensivverteidiger Gähler hat in seiner Karriere knapp 150 Partien für Kloten, Rapperswil-Jona und Fribourg-Gottéron in der National League und fast 400 Spiele in der Swiss League absolviert. Seit zwei Saisons steht er nun beim EHC Visp unter Vertrag. Der 25-jährige Ritz war von 2012 bis 2019 in der Organisation des Lausanne HC, wo er zu zwei Einsätzen in der National League kam. Nach zwei Saisons beim HC La Chaux-de-Fonds steht der Goalie seit 2021 wieder bei seinem Stammverein Visp unter Vertrag. Gähler und Ritz stehen dem HCD ab Freitag zur Verfügung.