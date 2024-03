HCD-Play-off-Ticker: Dann startet der HCD in die Vorbereitung für die Lausanne-Serie

Mi. 06.03.2024 - 16:47

HCD trainiert erst am Freitag wieder

Was machen die Spieler eigentlich nach der geschafften Play-off-Qualifikation? Durchschnaufen. Das erste obligatorische Eistraining findet erst am Freitag statt. Dann dürfte der Fokus bereits auf dem Viertelfinalgegner Lausanne liegen. Vielleicht schaut der eine oder andere ja am Donnerstag aus der Ferne zu, wenn die Hinspiele der Play-Ins anstehen. Lugano empfängt Ambri, Servette trifft in der Finalauflage von 2023 auf Biel.