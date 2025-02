HCD-Junioren reisen an Mega-Turnier nach Kanada - was das mit NHL-Star Joe Thornton zu tun hat

Die Stärkeklassen

Diese 170 Teams spielen natürlich nicht alle gegeneinander. Das Turnier ist in 5 Stärkeklassen unterteilt. Bei den Männern sind es AAA, AA-Elites, AA und BB. Dazu kommt eine Frauenliga namens Girls. Die Junioren des HC Davos wurden in die zweithöchste Spielklasse eingestuft (AA-Elites). Wie Michel Riesen, Trainer des Teams HC Davos Pee-Wee, in einem Selektionscamp in Davos aber meinte, wollen die Bündner in die höchste Spielklasse aufsteigen: «Ich bin überzeugt davon, dass wir in der Schweiz die Ambition haben sollten, in der höchsten Spielklasse zu spielen. Darum ist das sicher ein Ziel, das wir haben.»