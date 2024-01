HCD-Goalie Laurin Solèr: Von null auf hundert – ab ins Tor

Mit Sandro Aeschlimann und Gilles Senn verfügt der HC Davos in dieser Saison über das wohl beste Torhüterduo in der National League. Letzte Woche schlug jedoch die Verletzungshexe gnadenlos zu. Am Dienstag schied Aeschlimann beim 6:5-Sieg nach Penaltyschiessen in Lausanne im letzten Drittel verletzt aus. Und am Samstag erwischte es im Heimspiel gegen Fribourg-Gottéron auch seinen Stellvertreter. Nach 40 Spielminuten konnte Senn nicht mehr weitermachen. So wurde Laurin Solèr sprichwörtlich ins kalte Wasser geworfen.