Halbfinal gegen Wetzikon: Darum ist die Saison des HC Prättigau-Herrschaft eine historische

Der HC Prättigau in den Play-offs der ersten Liga? Das gab es noch nie. Entsprechend euphorisch ist die Stimmung rund um den Bündner Klub. «Der HC Prättigau-Herrschaft schreibt Geschichte», steht auf der Kubwebsite.

Verdient haben sich die Herrschäftler den Halbfinaleinzug mit dem Sieg in der Serie gegen die Red Lions Reinach. 3:1 hiess es am Ende nach Siegen. Wobei die ersten drei Partien sehr eng waren und erst durch Tore in den Schlussminuten entschieden wurden.

In der Runde der besten vier trifft das Team von Andreas Ritsch nun auf Wetzikon. Die Zürcher schlossen die Qualifikation zwar als Dritter hinter den Bündner ab – gehen aber doch als leichter Favorit in die Serie. Die Bilanz aus den beiden Direktduellen der Qualifikation: 1:1. Wobei beide Spiele mit 4:3 endeten. Für die Halbfinalserie ist also Spannung garantiert. Los geht es am Samstag um 18.30 Uhr in der Eishalle Grüsch.