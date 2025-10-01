Eiskalt im Abschluss: Das sind die Videohighlights zu Arosas erstem Heimsieg und so lobt der Gegner die Schanfigger
Ein effizienter EHC Arosa setzt sich gegen Visp mit 3:1 durch. Dem amtierenden Swiss-League-Meister aus dem Wallis fällt nicht viel ein. Spieler Simon Wüst zollt den Schanfiggern im Interview Respekt.
01.10.25 - 16:30 Uhr
Regionalsport
In Zusammenarbeit mit dem EHC Arosa und der FHGR präsentieren wir nach jedem Heimspiel der Bündner die Highlights und die Stimme zum Spiel.
