Eishockeylegenden bleiben an Bord: Gebrüder von Arx verlängern beim EHC Chur

Während beim EHC Arosa der Abgang von Geschäftsführer Adrian Fetscherin für ein mittelschweres Erdbeben sorgte, hat der Kantonsrivale aus Chur erfreulichere Nachrichten. In einer Medienmitteilung gibt der Tabellenführer der My Hockey League (dritthöchste Schweizer Eishockey-Spielklasse) bekannt, dass er den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit dem Trainerduo Reto und Jan von Arx um je zwei Jahre bis Ende der Saison 2025/26 verlängert hat. Mit dieser Vertragsverlängerung wolle man den eingeschlagenen Weg und die Strategie der mittelfristigen Rückkehr in den professionellen Eishockeysport vorantreiben, schreibt der EHC Chur weiter.