Ein Selfie mit dem russischen NHL-Superstar: Hat der EHC Chur Ovechkin an der Angel?

Zurück an der Hotelbar und mit dem gemachten Selfie im Sack kamen die Vertreter des EHC Chur aber zum Schluss, dass sie von einer Verpflichtung des russischen NHL-Stars absehen müssen. Der Grund? «Wir haben ja die Strategie, nur Spieler mit Schweizer Lizenz in unserem Kader zu haben und auf junge Spieler zu setzen», so Di Nardo lachend. Dieser Philosophie will man auch in der kommenden Saison treu bleiben. Ovechkin hin oder her.