«Ein Luxusproblem»: Darum setzte HCD-Trainer Holden Torjäger Zadina auf die Tribüne
Überraschung zum Play-off-Start: Filip Zadina fehlt beim 4:3 gegen Zug überzählig. Darum verzichtete Trainer Josh Holden auf 21 Saisontore.
Überraschung zum Play-off-Start: Filip Zadina fehlt beim 4:3 gegen Zug überzählig. Darum verzichtete Trainer Josh Holden auf 21 Saisontore.
21.03.26 - 08:56 Uhr
Regionalsport
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