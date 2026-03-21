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«Ein Luxusproblem»: Darum setzte HCD-Trainer Holden Torjäger Zadina auf die Tribüne

Überraschung zum Play-off-Start: Filip Zadina fehlt beim 4:3 gegen Zug überzählig. Darum verzichtete Trainer Josh Holden auf 21 Saisontore.

Roman
Michel
21.03.26 - 08:56 Uhr
Regionalsport
Bauchentscheid: Josh Holden setzt seinen zweitbesten Torschützen auf die Tribüne.
Bauchentscheid: Josh Holden setzt seinen zweitbesten Torschützen auf die Tribüne.
Bild: Jürgen Staiger / Keystone
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