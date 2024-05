EHC Chur verliert seinen Aufstiegshelden - und holt Carlo Janka ins Trainerteam

Er lief einst für den HC Davos in der National League auf. Machte später rund 700 Spiele in der Swiss League. Und schoss den EHC Chur zuletzt in die zweithöchste Spielklasse. Nun ist Schluss: Daniel Carbis beendet mit 35 Jahren seine Aktivkarriere. Das gibt der EHC Chur auf Instagram bekannt.