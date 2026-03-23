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«Du musst ein kurzes Gedächtnis haben»: Lukas Frick ist der Play-off-Routinier beim HCD

Erst seit dieser Saison spielt Lukas Frick beim HCD. Innert kurzer Zeit hat er sich zum absoluten Leader entwickelt. Der Verteidiger sagt, worauf es in den Play-offs ankommt.

Roman
Michel
23.03.26 - 11:46 Uhr
Regionalsport

Roman Michel ist Leiter Sport. Er arbeitet als Sportreporter und -moderator bei TV Südostschweiz. Weiter schreibt er für die gemeinsame Sportredaktion der Zeitung Südostschweiz und suedostschweiz.ch. Roman Michel studierte Journalismus und Organisationskommunikation und arbeitet seit 2017 für die Medienfamilie Südostschweiz. Mehr Infos

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