Drama pur in Seewen: Arosa muss in die Ferien, Chur kennt seinen Halbfinalgegner

Drama pur in Seewen. Erst die Verlängerung bringt zwischen dem favorisierten Heimteam und Arosa den Sieger in diesem fünften entscheidenden Spiel. Und damit den letzten Halbfinalisten dieser Play-of-Serie in der My Hockey League. Am Ende ist es Seewen, welches das glücklichere Ende für sich hat. In der 15. Minute der Verlängerung sorgt Noé Bachmann für die definitive Entscheidung.