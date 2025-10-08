×

Die Highlights im Video: Waidacher ist der einzige Aroser Torschütze

Ein defensiv schwaches Arosa verliert gegen La Chaux-de-Fonds mit 1:4. Für das Heimteam trifft Beni Waidacher sehenswert. Das Tor gibt es hier in den Video-Highlights.

08.10.25 - 10:00 Uhr
Regionalsport

In Zusammenarbeit mit dem EHC Arosa und der FHGR präsentieren wir nach jedem Heimspiel der Bündner die Highlights und die Stimmen zum Spiel.

