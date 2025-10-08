Die Highlights im Video: Waidacher ist der einzige Aroser Torschütze
Ein defensiv schwaches Arosa verliert gegen La Chaux-de-Fonds mit 1:4. Für das Heimteam trifft Beni Waidacher sehenswert. Das Tor gibt es hier in den Video-Highlights.
08.10.25 - 10:00 Uhr
Regionalsport
Ticker zum Nachlesen
Arosa unterliegt zu Hause La Chaux-de-Fonds – Chur verliert bitter in den letzten Sekunden der Verlängerung gegen den HC Sierre
Kein erfolgreicher Abend für die Bündner Klubs in der Swiss League. Arosa verpasst den dritten Sieg in Serie. Chur muss nach einer starken Partie eine bittere Niederlage hinnehmen. Hier gibt es den Ticker zum Nachlesen.
In Zusammenarbeit mit dem EHC Arosa und der FHGR präsentieren wir nach jedem Heimspiel der Bündner die Highlights und die Stimmen zum Spiel.
Regionalsport
