Der HCD verspielt das Play-off-Heimrecht und trifft in den Viertelfinals auf Zug

Das Spiel

Für beide Mannschaften geht es in ihrem letzten Qualifikationsspiel um viel: Die Der HCD auf Platz 4 spielt um das Heimrecht in den Play-off-Viertelfinals, die Lakers auf Rang 11 darum, das vorzeitige Saisonende abzuwenden und noch in die Play-ins zu kommen. Die Rapperswil-Joner zeigen von Beginn an, dass sie ihre Saison unbedingt verlängern wollen. Sie schlagen ein hohes Tempo an und decken den Davoser Golie Sandro Aeschlimann von überall mit Schüssen ein. Gefährlich vors Tor kommen sie vorerst aber nicht. Als mit HCD-Stürmer Chris Egli erstmals ein Spieler auf der Strafbank sitzt, knallt es am Davoser Gehäuse: Nicklas Jensen trifft den Aussenpfosten. Die Davoser laufen dem Puck zwar meistens nach, bleiben aber geduldig. Und schlagen dann eiskalt zu: Es läuft die 16. Minute, als Filip Zadina auf dem Boden liegend zu Valentin Nussbaumer passt. Dieser bedient vor dem Tor Yannick Frehener, der backhand zur Führung für die Gäste einschiesst. Die Lakers geschockt? Keineswegs. 68 Sekunden brauchen sie, um auszugleichen. Igor Jelovac trifft mit einem Schuss von der blauen Linie. Aeschlimann ist die Sicht verdeckt. Mit dem 1:1 und 13:3-Torschüssen für die Lakers gehen die beiden Teams in die Pause.

Auch im zweiten Abschnitt sind die Lakers das aktivere Team. Aeschlimann rettet für sein Team das Unentschieden. Seine besten Taten zeigt er gegen Dominic Lammer (22.), Tyler Moy, als dieser alleine vor ihm auftaucht (31.) und Jensen (38.). Die Davoser bringen zwar ein paar Schüsse mehr aufs gegnerische Tor als noch im ersten Drittel, das grosse Risiko in der Offensive suchen sie aber nicht. Zu einer zwingenden Chance kommen sie im Mitteldrittel nicht.

Hochspannung dann im dritten Drittel. Dies gilt besonders für die Lakers, die in der Live-Tabelle weiterhin auf dem elften Platz sind. Sie wissen, sie müssen gewinnen. Gleichzeitig wollen sie aber keinesfalls in Rückstand geraten, weshalb sie vorsichtiger ins Drittel starten. In der 45. Minute hat HCD-Captain Andres Ambühl den Führungstreffer auf dem Stock. Er scheitert an Nyffeler. Knappe vier Minuten vor der Sirene erhöhen sich die Chancen für die Lakers wieder: Andres Ambühl kassiert eine Strafe. Jensen vergibt in Überzahl die grosse Chance, als er über das weit offene Tor schiesst (57.). Und dann macht es der Däne doch noch: Die 60. Minute ist bereits angebrochen, als Jensen am weiten Pfosten vergessen geht und zum 2:1 für den SCRJ trifft. Er schiesst sein Team in die Play-ins. Und der HCD fällt mit dieser Niederlage auf den fünften Tabellenrang zurück. Er wird vom EV Zug (Heimsieg gegen Lausanne) überholt. Die Zuger sind ab dem 14. März der Viertelfinalgegener des HC Davos.

Die Top 3

Sandro Aeschlimann: Der Davoser Goalie hält, was zu halten ist. An ihm liegt es nicht, dass der HCD das Play-off-Heimrecht noch verspielt.

Nicklas Jensen: Der Stürmer der Lakers lässt mehrere Chancen aus – und wird mit seinem Tor zum 2:1 letztlich zum Helden.

Yannick Frehner: Er ist der einzige HCD-Spieler, der an diesem Abend trifft.

So geht’s weiter

Mit der direkten Qualifikation bekommen die Davoser vor dem Start in die Play-offs eine Pause. Denn zunächst ermitteln die Teams auf den Rängen 7 bis 10 die letzten beiden Play-off-Teilnehmer. Der HCD startet am Freitag, 14. März, mit einem Auswärtsspiel in Zug in seine Best-of-7-Viertelfinalserie.