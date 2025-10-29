×

Baseball-Treffer inklusive: Hier gibts die Derby-Höhepunkte zwischen Chur und Arosa im Video

Acht Treffer - das zweite Bündner Derby zwischen Chur und Arosa wird zum Torspektakel. Wobei es unter den Toren auch ein paar Bewerbungsschreiben für das Tor des Jahres hat. Hier gehts zu den Videohighlights.

29.10.25 - 15:20 Uhr
Regionalsport

In Zusammenarbeit mit dem EHC Arosa und der FHGR präsentieren wir nach jedem Heimspiel der Bündner die Highlights und die Stimme zum Spiel. 

