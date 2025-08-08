×

Aus Rivalen werden Partner: Arosa und Davos spannen zusammen

Der EHC Arosa und der HC Davos gehen für die bevorstehende Saison eine Kooperation ein. Insbesondere junge HCD-Spieler sollen so zu mehr Spielpraxis kommen. Die beiden Teams treffen sich am Freitagabend zum Test.

Stefan
Salzmann
08.08.25 - 12:06 Uhr
Regionalsport
Spannen zusammen: Der HC Davos (linkes Logo) und der EHC Arosa gehen gemeinsam in die Zukunft.
Spannen zusammen: Der HC Davos (linkes Logo) und der EHC Arosa gehen gemeinsam in die Zukunft.
Bild: Screenshot Instagram
Abo-Inhalt

Neugierig, wie es weitergeht?
Angebot wählen und weiterlesen.

Könnte euch auch interessieren