Aus Rivalen werden Partner: Arosa und Davos spannen zusammen
Der EHC Arosa und der HC Davos gehen für die bevorstehende Saison eine Kooperation ein. Insbesondere junge HCD-Spieler sollen so zu mehr Spielpraxis kommen. Die beiden Teams treffen sich am Freitagabend zum Test.
08.08.25 - 12:06 Uhr
Regionalsport
